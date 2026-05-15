Турецкий щербет готовлю каждое лето — бодрит лучше кофе, освежает как лимонад

Яблочный сок, апельсины и лимон в этом рецепте превращаются в освежающий напиток, который пили еще в Османской империи. Никакой химии — только натуральные фрукты, розовая вода и много льда.

Что понадобится

Яблочный сок — 1 л, апельсины — 2 шт., лимон — 1 шт., сахар — 4 ст. л., розовая вода — 2 ч. л., лед — 500 г.

Как готовлю

Апельсины и лимон мою, очищаю от кожуры и белых пленок, разделяю на дольки, удаляя косточки. В кастрюлю вливаю яблочный сок, добавляю сахар и подготовленные фрукты.

На небольшом огне довожу до кипения, помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Как только смесь закипит, сразу снимаю с огня, достаю дольки цитрусов, а отвар процеживаю через мелкое сито.

Полностью остужаю, затем добавляю розовую воду и перемешиваю. Наполняю высокие стаканы ледяной крошкой до половины, заливаю щербетом и подаю сразу, пока лед не растаял.

