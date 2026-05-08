Вместо возни с дрожжевым тестом делаю эти булочки-сердечки с изюмом. Как в советской столовой, только лучше

Секрет этих булочек не в сложном тесте, а в простой формовке. Всего один разрез — и обычный рулет превращается в аппетитное сердечко. Дрожжевое тесто здесь послушное, как пластилин, а результат — мягкие, словно пуховые, плюшки с золотистой корочкой.

Что понадобится

Мука — 500 г, молоко — 250 мл, дрожжи сухие — 7 г, яйца — 2 шт., сахар — 100 г, масло растительное — 50 мл, соль — 1/2 ч. л., изюм — 100 г, сахар для посыпки — 3 ст. л., желток — 1 шт., молоко — 1 ст. л.

Как готовлю

В теплом молоке с ложкой сахара активирую дрожжи на 15 минут. Смешиваю муку, опару, яйца, соль и сахар. Замешиваю тесто, постепенно вводя растительное масло, и вымешиваю 10 минут.

Оставляю в тепле на час, обминаю и даю подняться еще 40–50 минут. Раскатываю каждую из 8–10 частей в овал, щедро посыпаю сахаром и изюмом. Скручиваю в рулет, складываю пополам, защипываю. Кладу на бок и делаю продольный надрез от сгиба почти до конца — разворачиваю, формируя сердечко.

Оставляю на противне под полотенцем на 40 минут. Смазываю желтком с молоком и выпекаю 20 минут при 180 °C. Вынимаю, когда кухня наполняется тем самым запахом из детства.