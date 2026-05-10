10 мая 2026 в 10:30

Беру халву, яйца, масло и муку — пеку кекс-мечту с ореховыми нотками, как с восточных базаров

Рецепт, который я привезла из Сочи! Халвичный кекс настолько вкусный, что вам захочется съесть его сразу же. Это гениально простой рецепт необычного кекса для тех, кто любит восточные сладости и хочет попробовать что-то новое в выпечке. Никаких сложных техник — просто взбил, добавил халву — и в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: пышный, влажный, маслянистый кекс с медово-ореховыми нотками халвы, рассыпчатой текстурой и легкой корочкой снаружи.

Халва распределяется по тесту неравномерно, создавая карамельные вкрапления и сюрпризы в каждом кусочке. Аромат — умопомрачительный, пахнет подсолнечной халвой, орехами и ванилью. Этот кекс не черствеет несколько дней и хорош даже без всякой глазури.

Идеален к чаю, кофе или как самостоятельный десерт. Готовится из доступных продуктов, а результат удивляет всех.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 100 г сливочного масла, 50 г сахара, 1/4 ч. ложки соли, 150 г халвы (подсолнечной или кунжутной), 150 г муки, 2 ч. ложки разрыхлителя. Разогрейте духовку до 180 °C. Форму (прямоугольную 9х20 см или круглую 18 см) смажьте маслом. Взбейте мягкое масло с сахаром и солью до пышности. Добавьте яйца по одному, взбивая после каждого. Халву поломайте на кусочки или порубите ножом, добавьте в тесто, перемешайте. Смешайте муку с разрыхлителем, всыпьте в тесто, аккуратно перемешайте. Выложите тесто в форму, разровняйте. Выпекайте 40 минут до сухой шпажки. Дайте постоять в форме 10 минут, затем переложите на решетку. Подавайте к чаю.

Смешиваю масло, цедру, яйца и лимонный сок — через 45 минут подаю к чаю кекс «Лимонное облако» с кисло-сладкой помадкой
Мария Левицкая
