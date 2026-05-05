Замешиваю тесто на молоке — через час пеку смаженки с колбасой и сыром: вкуснее пиццы и пышнее ватрушек

Это гениально простой рецепт сытной выпечки для тех, кто любит домашнюю кухню, но не хочет возиться со сложными рецептами. Никакой раскатки: просто замесил, разложил начинку — и в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: воздушное, мягкое тесто с хрустящей золотистой корочкой и начинка, которая прямо-таки взрывается соком, — сыр тянется, колбаса и маринованные огурчики добавляют пикантность, а сметанно-яичная заливка делает смаженки невероятно сочными.

Они напоминают белорусские дрожжевые пирожки в форме лепешек, но готовятся проще, а по вкусу ничуть не уступают пицце. Идеальны для перекуса, завтрака или ужина с чашкой горячего чая. Готовятся из доступных продуктов, а исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете налить компот.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 350–370 г муки, 1 яйцо, 2 ст. ложки сахара, 200 мл молока, 1/2 ч. ложки соли, 100 мл растительного масла, 15 г прессованных дрожжей (или 5 г сухих). Для начинки — 100 г сыра, 200 г колбасы, маринованный огурец, оливки, зелень по вкусу. Для заливки — 1 яйцо, 1 ст. ложка сметаны, 1 ст. ложка майонеза, кетчуп по желанию. Замесите дрожжевое тесто на молоке с маслом, дайте подойти. Разделите на 9 частей, сформируйте лепешки, выложите начинку, залейте смесью из яйца, сметаны и майонеза. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут до румяности.

