Замешиваю тесто на молоке — через час пеку смаженки с колбасой и сыром: вкуснее пиццы и пышнее ватрушек

Это гениально простой рецепт сытной выпечки для тех, кто любит домашнюю кухню, но не хочет возиться со сложными рецептами. Никакой раскатки: просто замесил, разложил начинку — и в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: воздушное, мягкое тесто с хрустящей золотистой корочкой и начинка, которая прямо-таки взрывается соком, — сыр тянется, колбаса и маринованные огурчики добавляют пикантность, а сметанно-яичная заливка делает смаженки невероятно сочными.

Они напоминают белорусские дрожжевые пирожки в форме лепешек, но готовятся проще, а по вкусу ничуть не уступают пицце. Идеальны для перекуса, завтрака или ужина с чашкой горячего чая. Готовятся из доступных продуктов, а исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете налить компот.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 350–370 г муки, 1 яйцо, 2 ст. ложки сахара, 200 мл молока, 1/2 ч. ложки соли, 100 мл растительного масла, 15 г прессованных дрожжей (или 5 г сухих). Для начинки — 100 г сыра, 200 г колбасы, маринованный огурец, оливки, зелень по вкусу. Для заливки — 1 яйцо, 1 ст. ложка сметаны, 1 ст. ложка майонеза, кетчуп по желанию. Замесите дрожжевое тесто на молоке с маслом, дайте подойти. Разделите на 9 частей, сформируйте лепешки, выложите начинку, залейте смесью из яйца, сметаны и майонеза. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут до румяности.

5 быстрых весенних салатов за 10 минут: недорогие, простые и полезные
На молоке — прошлый век. Делаю гренки с творогом и зеленым луком: нежнее ватрушек и быстрее омлета на завтрак
Брикет творога, горсть овсянки и стакан молока — рецепт сытных лепешек на замену сырникам и запеканкам
Картофель, творог и одна хитрость: добавьте в тесто ложку сметаны. Нежная белорусская смаженка, которая тает во рту, готовится за 20 минут
Смаженки с колбасой по-белорусски: простые, сытные и вкусные!
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
