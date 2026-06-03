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03 июня 2026 в 10:30

Забыла про бисквит и масляный крем: пеку «Рафаэлку» на кефире. Торт за полчаса без пропитки и хлопот!

Фото: D-NEWS.ru
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Беру кефир, кокосовую стружку, варю заварной крем — и готовлю торт без пропитки за полчаса. Получается обалденная вкуснятина: нежные, тающие во рту коржи с нотками кокоса и воздушный сливочный крем — точь-в-точь конфета «Рафаэлло», только в формате большого торта к чаю.

Для приготовления вам понадобится: для коржей — 2 яйца, 0,5 стакана сахара, щепотка соли, 1 ч. ложка ванильного сахара, 1 стакан кефира, 3-4 ст. ложки растительного масла, 1 стакан муки, 0,5 стакана кокосовой стружки, 1 ч. ложка разрыхлителя. Для крема — 1 яйцо, 0,5 стакана сахара, 1 ч. ложка ванильного сахара, 1 ст. ложка кукурузного крахмала, 1 стакан молока, 20 г сливочного масла, 200 г творожного или сливочного сыра. Смешайте яйца с сахаром и солью, добавьте кефир, масло, затем муку с разрыхлителем и кокосовую стружку.

Тесто вылейте в форму (20 см) и пеките при 180 °С 25–30 минут. Для крема взбейте яйцо с сахаром, крахмалом, влейте молоко, варите до загустения, добавьте масло и сыр. Готовый корж разрежьте на 2-3 части, смажьте кремом. Сверху посыпьте кокосовой стружкой.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала торт «Рафаэлка» на кефире. Даже те, кто не любит возиться с выпечкой, испекли его дважды за неделю. Кстати, вместо творожного сыра можно взять маскарпоне — крем станет еще нежнее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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М. Левицкая
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