Картофель, творог и одна хитрость: добавьте в тесто ложку сметаны. Нежная белорусская смаженка, которая тает во рту — готовится за 20 минут

Беру отварной картофель, свежий творог и добавляю одну хитрость — готовлю нежнейшую смаженку прямо на сковороде. Это гениально просто и невероятно вкусно, идеальный вариант быстрого и сытного завтрака или ужина в лучших традициях белорусской кухни.

Получается обалденная вкуснятина: румяная, с хрустящей корочкой лепешка, а внутри — нежная, тающая творожно-картофельная основа с легкой кислинкой сметаны. Для приготовления вам понадобится: 3-4 средние отварные картофелины, 200 г творога, 1 яйцо, 1 ст. л. сметаны, соль, 2-3 ст. л. муки, растительное масло для жарки. Картофель разомните в пюре, смешайте с творогом, яйцом, сметаной и солью. Добавьте муку и замесите однородное мягкое тесто. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите тесто, разровняйте влажными руками в круглую лепешку толщиной около 1,5 см. Жарьте на среднем огне под крышкой 7-9 минут, пока низ не станет золотистым. Аккуратно переверните смаженку с помощью тарелки и жарьте еще 5-7 минут без крышки до полной готовности. Подавайте горячей со сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

