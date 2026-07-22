Не мариную и не закатываю, просто нарезаю и сразу подаю на стол: салат из огурцов «Минутка»

Не мариную и не закатываю, просто нарезаю и сразу подаю на стол: салат из огурцов «Минутка»

Салат из свежих огурцов «Минутка» — это настоящий летний хит. Готовится пару минут и не требует никаких сложных ингредиентов, а его главная фишка — молодые хрустящие огурчики, которые в сезон особенно ароматны и сочны.

Ингредиенты: 4-5 свежих огурцов, 2 зубчика чеснока, пучок свежего укропа, 3 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, 1 ст. л. яблочного уксуса (можно заменить лимонным соком). Огурцы вымойте, обсушите, разрежьте поперек, затем вдоль на дольки, переложите в миску. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, мелко рубленный укроп, масло, сахар, соль и уксус, перемешайте и подайте сразу же.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить этот салат. Огурцы в нем немного напоминают свежепосоленные, но тратить врем на маринование не нужно. Для более насыщенного вкуса в салат можно добавить щепотку молотого черного перца и горсть зерен граната — они дадут кисло-сладкие нотки.

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