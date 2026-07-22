Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 09:55

Автоэксперт оценил идею легализации продажи регистрационных знаков

Автоэксперт Форманчук выступил в поддержку легализации продажи знаков для машин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Легализация продажи регистрационных знаков для машин — необходимая мера, которая позволит поддержать бюджет страны и обновить действующий формат номеров, который уже не актуален, заявил в беседе с «Ямал-Медиа» автоэксперт Кирилл Форманчук. При этом, по его мнению, реализовать эту идею будет непросто из-за технических сложностей — потребуется создать единую базу свободных символов.

Необходимо создать и синхронизировать единую базу свободных регистрационных знаков по всем регионам, поскольку номера сейчас привязаны к конкретным субъектам. Система должна работать так, чтобы одни и те же комбинации не пересекались и не возникало конфликтов при их выдаче. По сути, потребуется отдельная электронная площадка для продажи номеров. При этом нужно определить сам механизм: будет ли установлена фиксированная стоимость или номера станут выставлять на онлайн-аукцион, — отметил Форманчук.

Автоэксперт напомнил, что похожий механизм давно используют операторы связи, легально предлагая клиентам номера с запоминающимися комбинациями. По такой же схеме продажей красивых номеров могло бы заняться государство или специальный оператор, направляя выручку в бюджет.

По его словам, легализация этого рынка необходима и потому, что во многих регионах доступные серии заканчиваются, а формат госномеров, введенный еще в 1993 году, устаревает. В России более 56 млн автомобилей, но многие старые номера не возвращаются в оборот, поэтому свободных комбинаций становится все меньше, подчеркнул эксперт.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов сообщил, что правительство России планирует разрешить россиянам регистрацию машин, числящихся в международном розыске по линии Интерпола. По его мнению, закон об учете транспортных средств давно нуждается в корректировках и предполагаемые поправки могут стать первым шагом на пути к изменениям.

Общество
автоэксперты
машины
водители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД России объяснили, чего лишился Зеленский сменой главкома ВСУ
На Западе раскрыли число пострадавших в конфликте с Ираном военных США
Военэксперт ответил на вопрос о контрнаступлении ВСУ при Драпатом
На Западе нашли связь между Зеленским и украинскими националистами
Военэксперт объяснил цель ударов ВСУ по «Мираторгу» под Брянском
Ссора пьяного брата и сестры закончилась зверским убийством
Амурчанин высказал учительнице сына все наболевшее и поплатился
Врач назвал страшные последствия быстрого сброса веса
Глава почтового отделения на Ямале украла более полумиллиона рублей
Горят склады Wildberries на юге России: где были атаки ВСУ 22 июля, жертвы
Двое взрослых и четверо детей разбились в ДТП под Архангельском
Всплыли неприятные подробности из биографии нового премьера Украины
Известная итальянская актриса и ее дочь могут стать гражданками России
Лидер России поздравил с 80-летием балетмейстера Эйфмана
Сотню осужденных насильников выпустят на свободу в европейской стране
Толпа школьников надругалась над девочкой
Трое мужчин кидались с ножом на детей в городском парке
Почему не работает Telegram сегодня, 22 июля: замедление, когда заблокируют
Путин поздравил Газманова с юбилеем
В Госдуме рассказали о тонкостях замены счетчиков воды
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.