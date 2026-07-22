Автоэксперт оценил идею легализации продажи регистрационных знаков

Легализация продажи регистрационных знаков для машин — необходимая мера, которая позволит поддержать бюджет страны и обновить действующий формат номеров, который уже не актуален, заявил в беседе с «Ямал-Медиа» автоэксперт Кирилл Форманчук. При этом, по его мнению, реализовать эту идею будет непросто из-за технических сложностей — потребуется создать единую базу свободных символов.

Необходимо создать и синхронизировать единую базу свободных регистрационных знаков по всем регионам, поскольку номера сейчас привязаны к конкретным субъектам. Система должна работать так, чтобы одни и те же комбинации не пересекались и не возникало конфликтов при их выдаче. По сути, потребуется отдельная электронная площадка для продажи номеров. При этом нужно определить сам механизм: будет ли установлена фиксированная стоимость или номера станут выставлять на онлайн-аукцион, — отметил Форманчук.

Автоэксперт напомнил, что похожий механизм давно используют операторы связи, легально предлагая клиентам номера с запоминающимися комбинациями. По такой же схеме продажей красивых номеров могло бы заняться государство или специальный оператор, направляя выручку в бюджет.

По его словам, легализация этого рынка необходима и потому, что во многих регионах доступные серии заканчиваются, а формат госномеров, введенный еще в 1993 году, устаревает. В России более 56 млн автомобилей, но многие старые номера не возвращаются в оборот, поэтому свободных комбинаций становится все меньше, подчеркнул эксперт.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов сообщил, что правительство России планирует разрешить россиянам регистрацию машин, числящихся в международном розыске по линии Интерпола. По его мнению, закон об учете транспортных средств давно нуждается в корректировках и предполагаемые поправки могут стать первым шагом на пути к изменениям.