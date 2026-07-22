Экономист ответила, вырастет ли доллар до 100 рублей до конца года

Экономист ответила, вырастет ли доллар до 100 рублей до конца года Экономист Вепренцева: до конца года доллар не достигнет отметки в 100 рублей

До конца года доллар не вырастет до отметки в 100 рублей, рассказала Lenta.ru экономист, основатель консалтинговой компании Таисия Вепренцева. Она отметила, что для достижения этой отметки доллару нужно укрепиться почти на 30%.

По оценке аналитиков, базовый сценарий предполагает курс доллара в диапазоне 80–95 рублей к концу 2026 года. Поэтому устойчивый уровень 100 рублей за доллар до конца года выглядит маловероятным, — заявила Вепренцева.

Экономист подчеркнула, что возможны краткосрочные всплески курса на фоне новостей. По ее словам, на горизонте двух‑трех лет вероятность достижения отметки в 100 рублей также возрастет.

Ранее аналитик Антонина Левашенко рассказала, что стоимость золота в мире увеличилась в 12 раз за период с 2000 по 2025 год. По ее словам, большинство основных металлов также подорожали в XXI веке, однако именно золото показало самый значительный рост.