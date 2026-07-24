«Должны были знать»: Испании грозит потеря части призовых ЧМ-2026 США могут забрать 30% призовых сборной Испании за ЧМ-2026

Сборная Испании может столкнуться с выплатой 30% от призовых за победу на чемпионате мира 2026 года из-за налоговых требований США, сообщает Fox News. Американские налоговые органы обязали испанскую федерацию выплатить более 1,1 млрд рублей в виде налога за доходы, полученные на территории страны.

Испанцы должны были знать об этом, когда ехали сюда, — заявили в Конгрессе США.

Обычно ФИФА согласовывает с государствами — хозяевами турниров налоговые льготы для национальных федераций. Однако в США заявили, что сборная Испании рассматривается не как команда, а как отдельные лица, что позволяет применить налоговые требования.

Ранее сообщалось, что Норвежская футбольная ассоциация намерена обратиться в этический комитет ФИФА из-за вмешательства президента США Дональда Трампа в ситуацию с дисквалификацией нападающего сборной США Фоларина Балогуна. По данным СМИ, решение о допуске игрока к матчу ЧМ-2026 с Бельгией было пересмотрено после звонка Трампа главе ФИФА Джанни Инфантино.