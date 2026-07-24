В Башкирии ищут 11-летнего мальчика, прыгнувшего в реку

Сотрудники МЧС ведут розыск 11-летнего подростка, который накануне прыгнул в реку Дему у села Раевский и не выплыл, сообщили в ведомстве. По данным спасателей, ребенок отдыхал на рыбалке с друзьями.

Друзья пропавшего сообщили спасателям, что мальчик нырнул и скрылся под водой. Поскольку поиски на поверхности не принесли результатов, к операции привлекут водолазов. В МЧС отметили, что инцидент произошел в месте, где официально установлены предупреждающие знаки о запрете купания несовершеннолетних без взрослых.

Ранее в реке Ассе в Республике Ингушетия обнаружили тело 68-летнего мужчины. В Главном управлении МЧС России по региону рассказали, что поиски второго утонувшего, 1987 года рождения, продолжаются. Данные о конкретных обстоятельствах происшествия пока не разглашаются, так как расследование находится на стадии уточнения.

До этого в Красноярском крае на озере Песчанка утонула 23-летняя девушка после того, как ее автомобиль самопроизвольно скатился в воду. По предварительным данным, машина пришла в движение с наклонной поверхности, а пассажирка не смогла выбраться из заблокированного салона.