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24 июля 2026 в 11:22

В Башкирии ищут 11-летнего мальчика, прыгнувшего в реку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Сотрудники МЧС ведут розыск 11-летнего подростка, который накануне прыгнул в реку Дему у села Раевский и не выплыл, сообщили в ведомстве. По данным спасателей, ребенок отдыхал на рыбалке с друзьями.

Друзья пропавшего сообщили спасателям, что мальчик нырнул и скрылся под водой. Поскольку поиски на поверхности не принесли результатов, к операции привлекут водолазов. В МЧС отметили, что инцидент произошел в месте, где официально установлены предупреждающие знаки о запрете купания несовершеннолетних без взрослых.

Ранее в реке Ассе в Республике Ингушетия обнаружили тело 68-летнего мужчины. В Главном управлении МЧС России по региону рассказали, что поиски второго утонувшего, 1987 года рождения, продолжаются. Данные о конкретных обстоятельствах происшествия пока не разглашаются, так как расследование находится на стадии уточнения.

До этого в Красноярском крае на озере Песчанка утонула 23-летняя девушка после того, как ее автомобиль самопроизвольно скатился в воду. По предварительным данным, машина пришла в движение с наклонной поверхности, а пассажирка не смогла выбраться из заблокированного салона.

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