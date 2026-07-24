В Госдуме объяснили, как рассматривают идеи с портала РОИ Депутат Вассерман: предложения с РОИ приходят в Госдуму без ссылок на источник

Предложения граждан с платформы «Российская общественная инициатива» приходят в Госдуму без указания источника, рассказал KP.RU депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он отметил, что некоторые предложения стали новыми законами РФ.

Шансы стать нормой закона у идей с этого портала, несомненно, есть. Но далеко не у любых. Потому что закон должен удовлетворять очень многим требованиям. В том числе неочевидным со стороны. Так что эти предложения учитываются в законодательной работе, но лишь небольшая их часть идет в неизменном виде, — рассказал Вассерман.

Депутат подчеркнул, что перед подачей идеи приводят к единой юридической терминологии. По его словам, перед этим их изучают в аппарате правительства.

Ранее Вассерман заявил, что партия «Новые люди» может потеснить традиционную оппозицию на грядущих выборах в Госдуму. По его мнению, она способна перехватить часть депутатских кресел у ЛДПР и КПРФ.