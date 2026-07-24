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24 июля 2026 в 12:12

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 24 июля: где можно заправиться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Севастополе сегодня, 24 июля, топливо в свободной продаже будет доступно на семи АЗС «АТАН», заявил губернатор Михаил Развожаев. Что известно о ситуации с бензином в Крыму?

Можно ли купить бензин в Севастополе 24 июля

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 24 июля можно приобрести топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra на восьми заправках «АТАН».

«АЗС 60 — Качинское шоссе, 2 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra). АЗС 66 — Камышовое шоссе, 12Б (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra). АЗС 68 — ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra). АЗС 69 — ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra). АЗС 81 — ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra). АЗС 161 — Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra). АЗС 166 — Камышовое шоссе, 32 (АИ-95 Ultra). Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину», — отметил он.

Также приобрести бензин на АЗС в Севастополе можно при наличии QR-кодов, которые были разосланы накануне вечером через специальный чат-бот в мессенджере МАКС.

«Сколько можно заправить? Стандартный лимит — 20 литров. Лимит 40 литров (по QR-коду) завтра будет действовать на пяти АЗС: Верхнесадовое, Орлиное, Гончарное, Таврида-1, Таврида-2. Про свободную продажу: один вид топлива можно купить свободно (без QR-кода) завтра: ДТ NP (40 литров)», — сообщил Развожаев.

В Севастополе в пятницу временно разрешена заправка в канистры топлива марок АИ-92, ДТ и ДТ NP при наличии QR-кода, чтобы была возможность заправить домашние генераторы.

Кроме того, горожане могут заправить пропан-бутаном баллоны, которые прошли проверку и имеют актуальный срок эксплуатации.

«Если вы получили код на пропан-бутан, то заправить газ в баллоны можно будет на двух АЗС: на Городском шоссе, 15; в Верхнесадовом. Лимит — до 40 литров (можно заправить несколько баллонов общим лимитом до 40 литров)», — пояснил губернатор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о ситуации с топливом в Крыму 24 июля

Продажа топлива в Крыму в пятницу, 24 июля, организована на нескольких автозаправочных станциях (АЗС), следует из данных Минтопэнерго республики. Согласно данным интерактивной карты, заправиться бензином и дизелем можно в Алуште, Симферополе, Судаке, Евпатории, Керчи, Джанкое и других населенных пунктах.

Глава администрации города Феодосии Владимир Ким рассказал, что 24 июля на нескольких АЗС будет доступно топливо в свободной продаже.

«„АТАН“: г. Феодосия, ул. Челнокова, 71 — А-95 Ultra; Керченское шоссе, 27Д — А-92; Керченское шоссе, 18Б — А-92. Село Ближнее, Симферопольское шоссе, 2Б — А-95 Ultra; пгт Коктебель, ул. Ленина, 150 — А-92; г. Феодосия, Симферопольское шоссе, 25 — А-92; г. Феодосия, Керченское шоссе, 23 — А-95 Ultra», — заявил Ким, напомнив об ограничении в 20 литров.

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