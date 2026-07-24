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24 июля 2026 в 11:23

Магнитные бури сегодня, 24 июля: что завтра, головные боли, риск инфаркта

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Сегодня, 24 июля, вероятность возникновения магнитной бури составляет 51%. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 24 и 25 июля

По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, в пятницу, 24 июля, ожидается нестабильная космическая погода. По прогнозам ученых, вероятность возникновения магнитной бури сегодня составляет 51%, возможность появления слабых геомагнитных возмущений оценивается ориентировочно в 25%. Вероятность сохранения спокойной геомагнитной обстановки составляет около 24%.

Эксперты добавили, что завтра, 25 июля, магнитосфера должна заметно успокоиться. Вероятность спокойного дня поднимается до 73%. Геомагнитные возмущения возможны с вероятностью всего в 20%, а риск магнитной бури — 7%.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как пережить магнитные бури, советы врачей

Врач общей практики Александр Горячев сообщил, что полноценный отдых поможет легче пережить магнитные бури. По его словам, это наиболее действенный способ снизить чувствительность к внешним факторам.

«Желательно ложиться и вставать в одно и то же время. Основу рациона лучше сделать из овощей, фруктов, рыбы, круп», — уточнил медик.

Терапевт Павел Смирнов посоветовал метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь, чтобы минимизировать ущерб для здоровья.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, стоит уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма: не стоит перегружать себя. Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт работает хорошо, то и человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, отказаться от алкогольных и газированных напитков», — добавил он.

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