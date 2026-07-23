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23 июля 2026 в 16:19

Три рецепта летних тортов — от классики до тропических нот

Три рецепта летних тортов — от классики до тропических нот Три рецепта летних тортов — от классики до тропических нот Фото: Scherl/Global Look Press
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Летний торт не должен быть слишком тяжелым, жирным или приторным. Идеальный летний торт — легкий, фруктовый, с нежным кремом и минимумом выпечки. В жару особенно ценятся десерты, которые не требуют долгого стояния у плиты.

Торт с заварным кремом и свежими ягодами

Этот торт не слишком сладкий, а кислинка ягод освежает. Ингредиенты: для теста — 250 г муки, 125 г сливочного масла, 60 г сахарной пудры, 1 желток, 2 столовые ложки холодной воды. Для крема — 500 мл молока, 100 г сахара, 2 яйца, 40 г муки, 3 г ванили.

Тесто готовят быстро: муку смешивают с холодным маслом, нарезанным кубиками, перетирают в крошку, добавляют сахар, желток и воду. Замешивают, заворачивают в пленку, убирают в холодильник на час. Раскатывают, выкладывают в форму, накалывают вилкой. Выпекают при 180 градусах 20 минут. Остужают. Для крема молоко нагревают с ванилью. Яйца взбивают с сахаром, добавляют муку, вливают горячее молоко, перемешивают, возвращают на огонь и варят до загустения, постоянно помешивая. Остужают. Собирают торт: на основу выкладывают крем, сверху — любые ягоды. Перед подачей посыпают сахарной пудрой.

  • Калорийность на 100 г — 210 ккал.

  • Совет: ягоды можно заменить нарезанными персиками или нектаринами. Чтобы крем не застыл комками, его нужно постоянно мешать до полного остывания.

Муссовый торт с манго и кокосом без выпечки

Этот торт готовится без духовки — идеальное решение для жарких дней. Манго и кокос создают тропическое настроение, а муссовая текстура тает во рту. Основа из печенья и масла, нежный крем из манго и кокосового молока, украшенный свежими фруктами, — этот десерт не оставит равнодушным. Ингредиенты: для основы — 200 г песочного печенья, 100 г сливочного масла. Для мусса — 200 г манго (свежего или замороженного), 400 мл кокосового молока, 200 г сливок (33%), 100 г сахара, 20 г желатина.

Три рецепта летнего торта — тарт, мусс, лимонный с меренгой Три рецепта летнего торта — тарт, мусс, лимонный с меренгой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Печенье измельчают в крошку, смешивают с растопленным маслом, утрамбовывают в форму, убирают в холодильник. Манго пробивают блендером в пюре. Желатин заливают холодной водой, дают набухнуть, затем растворяют на водяной бане. Кокосовое молоко и сахар нагревают, добавляют желатин, остужают. В отдельной миске взбивают сливки до мягких пиков, смешивают с манго и кокосовой массой, аккуратно перемешивают. Заливают мусс на основу, убирают в холодильник на 4 часа. Украшают свежими ягодами и мятой.

  • Калорийность на 100 г — 280 ккал.

  • Совет: вместо манго можно использовать пюре из маракуйи или персика. Чтобы мусс был более воздушным, взбивайте сливки хорошо охлажденными.

Лимонный торт с меренгой

Классический лимонный торт с меренгой — это идеальный баланс сладости и кислинки. Хрустящая меренга, нежный лимонный курд и песочная основа — этот десерт выглядит празднично и освежает в жару. Ингредиенты: для основы — 200 г муки, 100 г сливочного масла, 50 г сахарной пудры, 1 желток. Для лимонного курда — 3 лимона (цедра и сок), 150 г сахара, 3 яйца, 50 г сливочного масла. Для меренги — 3 белка, 150 г сахара.

Тесто замешивают, раскатывают, выпекают при 180 градусах 20 минут. Для курда смешивают лимонный сок, цедру, сахар и яйца, варят на водяной бане до загустения, добавляют масло, остужают. Для меренги взбивают белки с сахаром до устойчивых пиков. На остывшую основу выкладывают курд, сверху — меренгу. Запекают при 160 градусах 10 минут до золотистого цвета. Подают охлажденным.

  • Калорийность на 100 г — 240 ккал.

  • Совет: чтобы меренга не осела, не открывайте духовку во время запекания. Лимонный курд можно приготовить за день и хранить в холодильнике.

Секреты летних десертов

Для летних тортов используйте сезонные фрукты и ягоды — они самые сочные и ароматные. Заварной крем и мусс лучше остужать в холодильнике, а не при комнатной температуре. Чтобы песочное тесто было рассыпчатым, все ингредиенты должны быть холодными. Украшайте торты ягодами, мятой и съедобными цветами — они добавляют свежести и эстетики. Подавайте десерты охлажденными, но не ледяными.

Ранее мы рассказали про три летних рецепта окрошки

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Оксана Головина
О. Головина
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