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05 июня 2026 в 13:15

Такой кляр не сползает и не отслаивается: беру кефир и куриную грудку. Подаю с домашним соусом тартар

Фото: D-NEWS.ru
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Многие сталкиваются с одной и той же проблемой: кляр красиво выглядит в миске, но во время жарки начинает отслаиваться от мяса или рыбы. В итоге отдельно получается корочка, отдельно — начинка. Этот рецепт выручает уже много лет. Кляр выходит пышным, хорошо держится на филе и после жарки превращается в аппетитную золотистую оболочку.

Особенно вкусно получается с куриной грудкой. Благодаря кефиру кляр остается нежным внутри, а снаружи приобретает хрустящую корочку.

Ингредиенты: куриная грудка — 500 г, соль — 5 г, черный перец — 2 г, чеснок — 10 г, паприка — 5 г, кефир — 200 мл, яйца — 2 шт., соевый соус — 15 мл, мука — 130 г, разрыхлитель — 1 г, растительное масло — 50 мл. Соус: сметана — 150 г, маринованные огурцы — 80 г, укроп — 10 г, чеснок — 5 г.

Куриную грудку разрежьте на порционные кусочки и слегка отбейте до одинаковой толщины. Посолите, поперчите, добавьте чеснок и паприку, затем оставьте на 15–20 минут. Для кляра смешайте холодный кефир, яйца и соевый соус.

Добавьте муку с разрыхлителем и перемешайте до консистенции густой сметаны. Перед погружением в кляр каждый кусочек грудки слегка обваляйте в муке. Затем окуните в кляр и выложите на хорошо разогретую сковороду с маслом.

Обжаривайте по 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки. Для соуса тартар мелко нарежьте маринованные огурцы и укроп, смешайте их со сметаной и измельченным чесноком. Подавайте горячую курицу вместе с охлажденным соусом.

Проверено редакцией
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