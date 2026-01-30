Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 12:53

Врачи спасли половой орган мужчины после его баловства с бутылкой

В Красногорске врачи спасли половой орган мужчины, застрявший в бутылке

Читайте нас в Дзен

В Красногорске врачи спасли застрявший в бутылке половой член пациента, рассказал источник NEWS.ru. В результате операции удалось сохранить все функции органа.

Как отметил канал, 21-летний молодой человек позвонил в скорую помощь и сообщил врачам, что по неосторожности надел бутылку на половой член. Его орган отек, возникла угроза нарушения кровоснабжения. В больнице ему медики рассекли бутылку и полностью освободили ткани.

Ранее в Китае пожарные помогли ребенку, у которого в носу застрял небольшой кодовый замок. По предварительной версии, мальчик играл с замком и случайно засунул его в носовую полость и не смог достать самостоятельно.

Россия
Подмосковье
врачи
половые органы
бутылки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков отреагировал на обещание Зеленского «не сдать без боя» Донбасс
Песков анонсировал важное заседание во главе с Путиным
Sony планирует порадовать новинкой поклонников PlayStation Portal
Подросток засунул дезодорант себе в задний проход и чудом избежал смерти
«День нашей общей победы»: Белоусов сообщил об активном продвижении России
Российские военные снесли набитую бойцами ВСУ казарму во дворце культуры
В Малайзии курьера шокировало предложение о доставке необычного груза
Стало известно о состоянии пропавших российских туристов в Египте
«Ты ужасна»: женщина бросила мужа и ребенка после получения госвыплаты
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной действует до 1 февраля
Кинолог ответил, почему собака перестает слушаться хозяина
В Кремле высказались насчет заявления ООН о Крыме и Донбассе
Вооруженного камнем бездомного после ограбления ресторана нашли за мусоркой
Генерал указал на невменяемость Зеленского
Зеленского обвинили в саботаже скорых переговоров в Абу-Даби
Американец перевоплотился в агента ФБР, чтобы спасти народного героя США
В АП предупредили о демографической катастрофе в мире
Врачи спасли половой орган мужчины после его баловства с бутылкой
Полуголый мужчина устроил дебош на высоте 10 тыс. метров над землей
Россиянин заплатит рублем за оскорбление сотрудника метро в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.