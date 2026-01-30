Врачи спасли половой орган мужчины после его баловства с бутылкой

В Красногорске врачи спасли застрявший в бутылке половой член пациента, рассказал источник NEWS.ru. В результате операции удалось сохранить все функции органа.

Как отметил канал, 21-летний молодой человек позвонил в скорую помощь и сообщил врачам, что по неосторожности надел бутылку на половой член. Его орган отек, возникла угроза нарушения кровоснабжения. В больнице ему медики рассекли бутылку и полностью освободили ткани.

