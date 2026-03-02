Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 13:25

Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск

Количество пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск выросло до семи

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Новороссийск увеличилось до семи, сообщили в Оперштабе Краснодарского края. По информации экстренных служб, обломки БПЛА рухнули в район жилой застройки.

По предварительным данным, двое горожан получили легкие травмы, им оказали медпомощь на месте. Еще пятеро были доставлены в городскую больницу.

Пять человек с травмами средней и легкой степени тяжести доставили в больницу. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме, — сказано в сообщении.

Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что украинские беспилотники повредили три детских сада на территории города. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем властей, а также поручил провести осмотр каждого пострадавшего дома для фиксации всех повреждений.

До этого в правительстве ЛНР сообщили, что в Кременной украинский беспилотник атаковал городскую больницу. По словам министра здравоохранения республики Натальи Пащенко, здание медучреждения получило повреждения, но обошлось без жертв и пострадавших.

ВСУ
БПЛА
атаки
Новороссийск
