07 апреля 2026 в 11:43

Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать жилые районы под Владимиром

Военэксперт Матвийчук: ВСУ могли атаковать Владимир из ближайших селений

Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины могли атаковать жилые районы во Владимирской области с территории ближайших заброшенных селений, ферм или садоводческих товариществ, а не с линии боевого соприкосновения, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, прямой пролет дронов более 900 км практически невозможен из-за высокой плотности систем российской противовоздушной обороны.

Я думаю, что ВСУ атаковали Владимирскую область с территории ближайших селений, возможно, заброшенных ферм, участков или СНТ. Потому что расстояние в 900 км и более, а от Владимира до Киева по воздуху — более 909 км, пролететь без препятствий дроны не могут ввиду насыщенности ПВО. Это террористические акты, которые готовятся на территории России спящими ячейками. А вот города РФ, расположенные рядом с границей, украинцы атакуют либо со своих территорий, либо Европа им помогает. Например, последние события показали, что удары по Ленинградской области велись со стороны стран Балтии, — сказал Матвийчук.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что удар Вооруженных сил Украины по гражданской инфраструктуре в населенном пункте под региональным центром унес жизни трех человек, включая семилетнего ребенка. По его словам, пятилетняя девочка, находившаяся в доме, выжила, но получила ранения.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин затушил Вечный огонь оригинальным способом
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ
Раскрыты результаты российской ПВО за сутки
Молодую девушку из ЛНР заподозрили в госизмене и работе на Киев
Почему не работает WhatsApp 7 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Появились данные о темном прошлом застрелившего родителей из «Сайги»
Замглавы Кубани Коробка проигнорировал суд по делу об изъятии имущества
HR-эксперт назвала востребованные специальности в ближайшем будущем
Экономист предупредил россиян с неофициальными доходами о возможных рисках
Подсчитан ущерб бюджету Анапы от действий замглавы города
Уголовное дело возбудили против вице-губернатора Кубани
Совравшего о службе на СВО россиянина наказали
В РПЦ объяснили, почему не стоит ходить на кладбище в день Пасхи
Политолог объяснил, почему смерть Хаменеи нанесет США непоправимый ущерб
Минтруд разъяснил, можно ли уволить работника во время больничного
Дробышево, Липовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 апреля
Песков ответил на вопрос о последствиях атаки ВСУ на КТК
План «Перехват» в Таганроге: мужчина расстрелял мать и отца из карабина?
СМИ раскрыли детали отвергнутого США мирного плана Ирана
Названы самые интригующие пары второго раунда Кубка Гагарина
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

