Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать жилые районы под Владимиром

Вооруженные силы Украины могли атаковать жилые районы во Владимирской области с территории ближайших заброшенных селений, ферм или садоводческих товариществ, а не с линии боевого соприкосновения, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, прямой пролет дронов более 900 км практически невозможен из-за высокой плотности систем российской противовоздушной обороны.

Я думаю, что ВСУ атаковали Владимирскую область с территории ближайших селений, возможно, заброшенных ферм, участков или СНТ. Потому что расстояние в 900 км и более, а от Владимира до Киева по воздуху — более 909 км, пролететь без препятствий дроны не могут ввиду насыщенности ПВО. Это террористические акты, которые готовятся на территории России спящими ячейками. А вот города РФ, расположенные рядом с границей, украинцы атакуют либо со своих территорий, либо Европа им помогает. Например, последние события показали, что удары по Ленинградской области велись со стороны стран Балтии, — сказал Матвийчук.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что удар Вооруженных сил Украины по гражданской инфраструктуре в населенном пункте под региональным центром унес жизни трех человек, включая семилетнего ребенка. По его словам, пятилетняя девочка, находившаяся в доме, выжила, но получила ранения.