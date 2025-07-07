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07 июля 2025 в 15:43

Путин подписал важный закон для бойцов ВС России

Путин подписал закон о ветеранах боевых действий в новых регионах России

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень лиц, имеющих право на получение статуса ветеранов боевых действий, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Теперь закон распространяется на военнослужащих, участвовавших в СВО на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей с момента их вхождения в состав страны.

Принятые положения предусматривают предоставление соответствующих льгот и социальных гарантий участникам СВО, выполнявшим боевые задачи в указанных регионах. Закон вступает в силу после официального опубликования.

Ранее в Москве состоялось вручение медалей Луки Крымского девяти врачам, работавшим в новых регионах страны. Как сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, медицинские бригады из ведущих московских больниц непрерывно оказывают помощь жителям ЛНР и ДНР с 2022 года.

Сегодня, 7 июля, президент РФ также подписал новый закон, который регулирует деятельность зарубежных IT-компаний, включая Apple. С 1 сентября 2025 года производители будут обязаны обеспечить возможность установки и обновления российского магазина приложений RuStore на своих устройствах. Закон запрещает создание каких-либо ограничений для использования RuStore на технически сложных товарах.

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