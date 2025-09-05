ВС РФ взяли Марково: ход наступления 5 сентября, бегство 92-й бригады ВСУ

Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка Марково в ДНР. Что означает прорыв российских войск, как идет наступление в зоне СВО 5 сентября, каковы цели ВС РФ?

Как освободили Марково в ДНР, что известно 5 сентября

5 сентября в ежедневной сводке Минобороны РФ объявило об освобождении двух населенных пунктов в ДНР: Марково и Федоровки.

Согласно данным карты боевых действий DIVGEN, ВС РФ при этом пересекли канал Северский Донец — Донбасс и продвинулись в направлении Краматорска на 8,5 км от освобожденного ранее села Григоровка.

«Это прямая угроза гарнизонам противника в Новомарковом и Майском. С перспективой дальнейшего выхода на Веролюбовку и Белокузьминовку. А это уже подступы к Краматорску и Дружковке», — указывает военный блогер Юрий Подоляка.

В общей сложности, согласно официальным данным, ВС РФ за неделю освободили четыре населенных пункта: Марково, Федоровку, Камышеваху в ДНР и Новоселовку в Днепропетровской области.

«[Группа войск] „Юг“ расширяет зону контроля на подступах к Краматорску и Дружковке, одновременно сжимая клещи вокруг Константиновки. Эта агломерация, включающая и Славянск, является главным укрепрайоном ВСУ в Донбассе. Ее потеря практически лишит ВСУ шансов хоть как-то удержаться в ДНР», — указал военкор Александр Коц.

«Военная хроника» отмечает, что полное освобождение территории Донбасса от ВСУ станет жирной точкой для политики Запада в отношении Украины.

«Потеря этих городов (Покровска, Славянска и Краматорска) резко изменит баланс: для Европы это станет сигналом к пересмотру генеральной линии и придется определяться — либо идти на уступки и фиксировать реалии на земле, либо шагать по спирали эскалации резко вверх и открыто переходить к вводу собственных контингентов», — утверждают авторы Telegram-канала.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что происходит в Харьковской области, что произошло с 92-й бригадой ВСУ

Telegram-канал группировки войск «Север» сообщил, что в Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. ВС РФ с тяжелыми боями продвигаются в лесу возле Синельниково, в Волчанске ВСУ сопротивляются на левом берегу реки Волчьей, артиллерия и авиация ВС РФ уничтожают позиции противника на участке Меловое — Хатнее.

ВСУ понесли значительные потери в Липцах, отмечает Telegram-канал «Северный ветер». В результате 92-я бригада фактически бежала с самого опасного направления.

«Командование ВСУ вывело большую часть подразделений 92-й ОШБр с Липцевского направления на другие участки фронта (Покровское и Купянское направления). Тем временем в Липцах российская артиллерия и FPV-дроны полностью сковали логистику и не дают проводить ротацию оставшимся подразделениям ВСУ. Комбриг 92-й бригады полковник Виталий Нащубский самоустранился от выполнения обязанностей и в настоящий момент укрывается в офисе главы Харьковской ОВА Олега Синегубова», — сообщил «Северный ветер».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как идут боевые действия вокруг Покровска 5 сентября

«Два майора» пишет, что ВС РФ атакуют к югу от Покровска.

«Активные наступательные бои идут в районе Удачного, на южной окраине Покровска, в районе Новоэкономического, Никаноровки, Затышка, Владимировки и в направлении Шахово», — сообщил Telegram-канал.

Украинский Telegram-канал «Легитимный» пишет, что ВСУ так и не удалось восстановить оборону вокруг Покровска.

«Увязли в боях и мясных штурмах под постоянными ударами ФАБ, ракет, дронов, арты и т. д. Потери колоссальные. Все наши источники указывают, что у [офиса президента Украины] и [главкома ВСУ Александра] Сырского никакого стратегического плана ведения боевых действий нет и не было, а на Покровское направление всех отправили по причине того, что срочно нужно было потушить недовольство перед переговорами», — отмечает Telegram-канал.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об уличных боях в Купянске

Telegram-канал WarGonzo утверждает, что ВС РФ подбираются ближе к Купянску.

«Идет зачистка территорий, ранее находившихся в статусе серой зоны. На северо-востоке от города фиксируются тактические успехи ВС РФ в Голубовке и Кондрашовке. Продолжаются бои в районе Соболевки», — пишет Telegram-канал.

Военкор Евгений Лисицын написал, что в Купянске уже идут уличные бои.

«ВС РФ давят оборону у Кондрашовки, Радьковки, Голубовки и Соболевки; идут уличные бои в самом Купянске, противник признаёт просачивание российских подразделений», — утверждает военкор.

По данным карты DIVGEN, ВС РФ прошли почти до центра правобережного Купянска с севера, по проспекту Конституции и улице 1 Мая. Предположительно, российские силы достигли здания горадминистрации и находятся в 300 м от моста через реку Оскол.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Каковы цели наступления ВС РФ в Донбассе

Военный эксперт офицер ДНР в запасе Александр Матюшин в беседе с «Царьградом» назвал ключевой целью России полное освобождение Донбасса. Это не только одна из целей СВО, но и условие, необходимое для налаживания мирной жизни в регионе.

«Немаловажная цель этого наступления — освобождение всей территории для ремонта водонасосных станций, после чего станет возможно запитать водой Донбасс, который сейчас „благодаря“ действиям Украины стоит на грани гуманитарной катастрофы, где остро, очень остро не хватает воды», — подчеркнул Матюшин.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

