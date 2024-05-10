Карлсон обвинил биолаборатории США в создании опасной инфекции Карлсон: распространяемая клещами болезнь Лайма создана в биолабораториях США

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Распространяемая клещами болезнь Лайма создана в биолабораториях США, утверждает американский журналист Такер Карлсон в своем ролике на YouTube. В передаче отмечается, что число случаев заражения этой инфекцией только растет.

В среднем, по его данным, эту болезнь выявляют у 13 человек в день. Это примерно полмиллиона зараженных в год, пояснил журналист.

Болезнь Лайма не была проблемой до пика программы разработки биологического оружия в США. В середине 70-х появились три страшные болезни: артрит Лайма, пятнистая лихорадка Скалистых гор и паразиты бабезии, — отметил Карлсон.

Ранее жительница США Кайла Зайгельштейн заразилась четырьмя инфекциями и стала страдать от болезни Лайма после укуса клеща. Врачи диагностировали у американки заражение бабезиозом, бартонеллезом, пятнистой лихорадкой Скалистых гор и эрлихиозом. Женщина борется с этими недугами с марта 2018 года, врачам так и не удалось полностью излечить ее.

Зайгельштейн рассказала, что после укуса клеща она начала чувствовать себя плохо. Сначала она перестала нормально ориентироваться в пространстве, а затем потеряла возможность ходить даже на малые расстояния. Девушка была вынуждена уйти с работы из-за ухудшения здоровья.