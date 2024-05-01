«В голове туман»: укус клеща вызвал у 29-летней женщины пять заболеваний Жительница США заразилась бартонеллезом и болезнью Лайма после укуса клеща

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Жительница США Кайла Зайгельштейн заразилась четырьмя инфекциями и стала страдать от болезни Лайма после укуса клеща, сообщает издание People. По его данным, врачи диагностировали у американки заражение бабезиозом, бартонеллезом, пятнистой лихорадкой Скалистых гор и эрлихиозом. Женщина борется с этими недугами с марта 2018 года, врачам так и не удалось полностью излечить ее.

Зайгельштейн рассказала, что после укуса клеща она начала чувствовать себя плохо. Сначала она перестала нормально ориентироваться в пространстве, а затем потеряла возможность ходить даже на малые расстояния. Девушка была вынуждена уйти с работы из-за ухудшения здоровья.

Я проснулась утром в луже пота, в голове был будто туман. Я была полностью дезориентирована, даже не могла добраться до работы. Врач сказал, что это обычная вирусная инфекция, но через неделю лучше не стало: пройти от кровати до ванной для меня было сродни восьмикилометровому забегу, — вспоминает она.

Позднее она сдала анализы и выяснила, что заражена четырьмя инфекциями. Они спровоцировали развитие не только болезни Лайма, но и ортостатической гипотензии и микроплазменной пневмонии. Последующие три года она принимала антибиотики, однако они не помогали. Лишь экспериментальное лечение помогло ей незначительно улучшить свое самочувствие. Зайгельштейн признается, что каждый день она вынуждена бороться сама с собой.

Мне приходится выбирать: сходить в магазин или пообщаться с другом, потому что одновременно оба дела мне не под силу. Это болезнь, которая разрушает не только тело, но и душу, — подытожила она.

Клещи представляют смертельную опасность для человека, в России клещевой сезон начинается в середине апреля. Для защиты от насекомых рекомендуется надевать светлую однотонную одежду, обрабатывать ее репеллентом, а также заправлять штанины в носки и надевать кофту с длинными рукавами. Голову следует закрывать кепкой или другим убором.