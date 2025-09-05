Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 09:33

Врач призвал россиян ответственно подходить к вызову скорой помощи

Терапевт Звонков: не стоит вызывать скорую помощь без необходимости

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Не стоит вызывать скорую помощь без необходимости, заявил врач-терапевт Андрей Звонков. В разговоре с LIFE.ru специалист подчеркнул, что обращаться за экстренной помощью следует в том случае, если есть нарушение сознания, дыхания или работы сердца, а также при мозговой симптоматике.

Не следует вызывать скорую медицинскую помощь во всех случаях, когда нет нарушения сознания, дыхания и работы сердца. Также когда нет мозговой симптоматики, то есть нет головокружения, сильной тошноты, двоения в глазах, нарушения походки и вообще признаков нарушения мозгового кровообращения, — пояснил врач.

По его словам, в случаях необходимости проверки глюкометра или снятия кардиограммы следует идти в поликлинику. В связи с этим терапевт предложил ввести в карту скорой помощи возможность отмечать необоснованные вызовы.

Я думаю, есть смысл сделать пометку в карте скорой помощи: вызов обоснован или вызов не обоснован. Если он не обоснован, то бригада считает, что ее вызвали зря, — добавил Звонков.

В пресс-службе Тульского государственного университета ранее заявили, что снизить смертность от инфарктов и инсультов поможет новый метод оценки хронического стресса. Сотрудники вуза впервые в мире предложили показатель «стрессовый сердечно-сосудистый риск».

Россия
врачи
здоровье
болезни
