Врач призвал россиян ответственно подходить к вызову скорой помощи

Не стоит вызывать скорую помощь без необходимости, заявил врач-терапевт Андрей Звонков. В разговоре с LIFE.ru специалист подчеркнул, что обращаться за экстренной помощью следует в том случае, если есть нарушение сознания, дыхания или работы сердца, а также при мозговой симптоматике.

Не следует вызывать скорую медицинскую помощь во всех случаях, когда нет нарушения сознания, дыхания и работы сердца. Также когда нет мозговой симптоматики, то есть нет головокружения, сильной тошноты, двоения в глазах, нарушения походки и вообще признаков нарушения мозгового кровообращения, — пояснил врач.

По его словам, в случаях необходимости проверки глюкометра или снятия кардиограммы следует идти в поликлинику. В связи с этим терапевт предложил ввести в карту скорой помощи возможность отмечать необоснованные вызовы.

Я думаю, есть смысл сделать пометку в карте скорой помощи: вызов обоснован или вызов не обоснован. Если он не обоснован, то бригада считает, что ее вызвали зря, — добавил Звонков.

В пресс-службе Тульского государственного университета ранее заявили, что снизить смертность от инфарктов и инсультов поможет новый метод оценки хронического стресса. Сотрудники вуза впервые в мире предложили показатель «стрессовый сердечно-сосудистый риск».