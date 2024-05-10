Хирург ответил на теорию Карлсона о лабораторном происхождении боррелиоза Хирург Умнов: клещевой боррелиоз не мог быть создан в лабораториях США

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Клещевой боррелиоз не мог быть создан в лабораториях США, сказал в беседе с NEWS.ru преподаватель медфакультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Таким образом он прокомментировал слова американского журналиста Такера Карлсона, который заявил, что распространяемая клещами инфекция могла быть создана в биолабораториях США.

В словах Карлсона, возможно, есть и конспирология, и истина. Болезнь Лайма встречается и на просторах бывшего СССР, если Карлсон намекает на секретную американскую программу против «нищих» стран. В лабораториях США уровень секретности запредельный, а степень развития науки чрезвычайно высока, — сказал Умнов.

По его словам, невозможно создать бактерию с условием, что она будет длительное время сохранять летальность, но распространяться только через кровь. Эксперт подчеркнул, что клиника болезни Лайма за 40 лет практически не поменялась.

Бактерии сложнее вирусов по строению. Столь живучую бактерию создать в пробирке практически невозможно. По сравнению с 1960-ми население Земли выросло минимум на 2 млрд человек. Учитывая такой рост населения планеты, а также улучшение диагностики болезней, причины роста болезни Лайма естественны, а не под влиянием «злого мизантропа-ученого», — пояснил хирург.

Ранее жительница США Кайла Зайгельштейн заразилась четырьмя инфекциями и стала страдать от болезни Лайма после укуса клеща. Врачи диагностировали у американки заражение бабезиозом, бартонеллезом, пятнистой лихорадкой Скалистых гор и эрлихиозом. Женщина борется с этими недугами с марта 2018 года, врачам так и не удалось полностью излечить ее.