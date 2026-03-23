Онищенко рассказал о путях заражения энцефалитом без укуса клеща

Заражение энцефалитом возможно даже при отсутствии укуса клеща, заявил академик РАН Геннадий Онищенко на пресс-конференции в медиацентре «Россия сегодня» в ответ на вопрос NEWS.ru. По его словам, в данном случае речь идет не о воздушно-капельном пути передачи инфекции, а о парентеральном механизме.

В данном случае речь не о воздушно-капельном механизме. Здесь парентеральное заражение, при укусе. Я могу быть рядом с больным человеком и заразиться. Это прежде всего медиков касается, если не соблюдать при лечении меры предосторожности, — сказал Онищенко.

Академик добавил, что в бытовых условиях источником заражения может стать любой порез на руке больного или контакт с его кровью. При этом специалист подчеркнул, что, хотя такие случаи теоретически возможны, статистически они не являются значимыми и встречаются крайне редко.

Ранее врач-терапевт, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Дмитрий Карпенко заявил, что уксус и чеснок не спасут от укусов клещей. Он отметил, что неприятные для человека запахи не отпугивают паразитов.