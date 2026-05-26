Забудьте про желтые листья огурцов навсегда: причины проблемы и способы ее решения

Пожелтение листьев огурцов — проблема, с которой сталкивался почти каждый огородник. Но есть хорошая новость: в большинстве случаев это можно остановить, если вовремя понять причину и принять меры.

Главная и самая частая ошибка — полив холодной водой из шланга или скважины. Решение простое: поливайте огурцы только теплой отстоянной водой (+22–25 °C) вечером, норма — 5–10 литров на квадратный метр в зависимости от возраста куста.

Вторая причина — нехватка калия и азота, особенно в период активного плодоношения. Если листья желтеют по краям — срочно подкормите зольным настоем: стакан золы на 10 литров воды, настоять сутки и полить под корень.

Третья угроза — грибковые болезни (пероноспороз, мучнистая роса), которые появляются в сырую погоду или при загущенных посадках. Против них работает опрыскивание раствором: 2 литра кефира или сыворотки на 10 литров воды с добавлением столовой ложки сахара.

Для профилактики раз в 10 дней опрыскивайте огурцы молочно-йодным раствором: литр молока, 30 капель йода и 20 г мыльной стружки на ведро вод.

И помните: нижние листья желтеют естественно от старости и затенения — их просто нужно обрезать, это норма.

