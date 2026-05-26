26 мая 2026 в 16:00

Высыпал кулек — муравьев как не бывало: убегают с участка вместе с маткой

Фото: D-NEWS.ru
Если на даче появились муравьи, а возиться с ядами или кипятком нет желания, есть гениально простой и дешевый способ — обычный порошок горчицы. Уже на следующий день вредителей станет меньше, а через неделю они исчезнут вместе с маткой.

Секрет в горчичном масле — оно обладает резким жгучим запахом, который насекомые не выносят. Горчица нарушает пищеварение муравьев и вызывает сильное раздражение, поэтому они предпочитают срочно увести «царицу» и переселиться в другое место.

Главное преимущество этого метода — абсолютная безопасность для почвы, растений и домашних животных, в отличие от агрессивной химии, которая долго разлагается. Для усиления эффекта горчицу можно смешать с корицей или красным молотым перцем — этот коктейль создает вокруг муравьев невыносимую атмосферу.

Просто рассыпьте порошок в проблемных зонах, и через пару дней о непрошеных гостях можно забыть надолго.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
