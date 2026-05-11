Отпугивает тлю со всего участка, цветет даже без полива: растение с необычными бутонами для дачи

Если вы хотите удивить себя и соседей чем-то совершенно необычным, посадите клеому — растение, цветение которого больше напоминает инопланетных пришельцев, чем привычные клумбовые цветы.

Для дачи клеома хороша своей фантастической засухоустойчивостью, полным равнодушием к бедным почвам и потрясающей стойкостью к ветрам — стебли не ложатся на землю даже без подвязки.

Цветет клеома непрерывно с середины июля до самых заморозков в октябре, причем цветы распускаются снизу вверх, так что куст всегда выглядит нарядным. Никакой рассады не нужно: семена сеют прямо в грунт в мае на глубину 1 см, а всходы появляются через две недели.

Особый бонус: листья клеомы источают специфический, но не резкий запах, который отпугивает тлю и других вредителей со всей округи. Лучшие сорта — «хеллера» с белыми цветами, «розе кениги» с насыщенно-розовыми и «вишневая королева» с темно-пурпурными.

