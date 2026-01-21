Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 03:20

«Бабахнем»: шоумен анонсировал первый концерт Eminem в России

Шоумен Барецкий пообещал провести концерт Eminem в России для поддержки Долиной

Стас Барецкий Стас Барецкий Фото: Никита Новак/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Шоумен Стас Барецкий пообещал провести первый концерт американского рэпера Eminem (настоящее имя — Маршалл Брюс Мэтерс III) в России для поддержки певицы Ларисы Долиной. В беседе с NEWS.ru он отметил, что мероприятие, которое будет названо «Барецкий-фест», пройдет весной в замке артистки Аллы Пугачевой.

По моей инициативе Eminem впервые в истории приедет в Россию. Мы это делаем в поддержку Долиной — собрать денег с дальнейшим обустройством. Она попала в такую ситуацию, что юридически помогать уже бесполезно. Я давно знаю Eminem, выступал на одном из фестивалей в Будапеште, когда я еще был в группе «Ленинград». Мы с ним выпили водки, перебросились словечками. Еще будет солист Rammstein Тилль Линдеманн. Фестиваль пройдет в замке Пугачевой, в деревне Грязь. Он будет открытым, все собранные средства пойдут на поддержку Долиной. Я считаю ее своей матерью. Проведем концерт весной, скорее всего, в мае, после праздников. Бабахнем «Барецкий-фест», — высказался шоумен.

Он также не исключил, что в фестивале примет участие американская певица Мадонна. По словам шоумена, 67-летняя артистка дружественно относится к России.

Сейчас гораздо принципиальнее собрать деньги и помочь Долиной. Она — советский артист, их мало осталось. Может, вытащим на фестиваль и старушку Мадонну. Она начала активно действовать, думает, что популярна среди молодежи. На нее ходят престарелые фанаты, в том числе я. Она дружески относится к нашей стране, ее пытались подставить с желто-синим флагом, но она не повелась, — подытожил Барецкий.

Ранее появилась фотография загородного дома, предназначенного для проживания Ларисы Долиной. После выселения из квартиры в Хамовниках певица обосновалась в большом особняке площадью 350 квадратных метров. Дом находится в элитном поселке Славино в 45 километрах от МКАД.

Стас Барецкий
Лариса Долина
фестивали
Алла Пугачева
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как изменятся уроки по защите Отечества в школах России
Налет БПЛА на Кубань 21 января: восемь пострадавших, последние новости
Депутат нашел способ облегчить заботу о детях бойцов СВО
«Россия не ослабит»: отражение ВС РФ атаки дронов восхитило жителей Китая
Юрий Лоза назвал Ларису Долину культурным мемом
Молдавия выходит из СНГ: кто следующий, как это отразится на России
«Реал» разгромил «Монако» с Головиным в составе
Возвращение в кино, «Монастырь-2», долги: как сейчас живет Ивлеева
«Надолго не задержится»: Трамп высказался о будущем президента Франции
«Бабахнем»: шоумен анонсировал первый концерт Eminem в России
ФМБА озвучило данные о результативности нового препарата от рака
Гороскоп на 21 января: как не поссориться и достичь успеха?
Россиян предупредили об изменениях при обучении в автошколах с марта
В России призвали разработать единый стандарт студенческих общежитий
Пассажирский поезд сошел с рельсов из-за оползня в Каталонии
Российские фитнес-клубы просят признать их социально значимым бизнесом
«Он слишком мелок»: почему Трамп и другие так ненавидят Макрона
Трамп предположил, что будет с НАТО в случае решения вопроса Гренландии
Карьера, алкоголизм и депрессия, поддержка СВО: как живет Дмитрий Харатьян
Российский сержант ворвался на позиции ВСУ и ликвидировал двух бойцов
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.