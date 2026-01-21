«Бабахнем»: шоумен анонсировал первый концерт Eminem в России

Шоумен Стас Барецкий пообещал провести первый концерт американского рэпера Eminem (настоящее имя — Маршалл Брюс Мэтерс III) в России для поддержки певицы Ларисы Долиной. В беседе с NEWS.ru он отметил, что мероприятие, которое будет названо «Барецкий-фест», пройдет весной в замке артистки Аллы Пугачевой.

По моей инициативе Eminem впервые в истории приедет в Россию. Мы это делаем в поддержку Долиной — собрать денег с дальнейшим обустройством. Она попала в такую ситуацию, что юридически помогать уже бесполезно. Я давно знаю Eminem, выступал на одном из фестивалей в Будапеште, когда я еще был в группе «Ленинград». Мы с ним выпили водки, перебросились словечками. Еще будет солист Rammstein Тилль Линдеманн. Фестиваль пройдет в замке Пугачевой, в деревне Грязь. Он будет открытым, все собранные средства пойдут на поддержку Долиной. Я считаю ее своей матерью. Проведем концерт весной, скорее всего, в мае, после праздников. Бабахнем «Барецкий-фест», — высказался шоумен.

Он также не исключил, что в фестивале примет участие американская певица Мадонна. По словам шоумена, 67-летняя артистка дружественно относится к России.

Сейчас гораздо принципиальнее собрать деньги и помочь Долиной. Она — советский артист, их мало осталось. Может, вытащим на фестиваль и старушку Мадонну. Она начала активно действовать, думает, что популярна среди молодежи. На нее ходят престарелые фанаты, в том числе я. Она дружески относится к нашей стране, ее пытались подставить с желто-синим флагом, но она не повелась, — подытожил Барецкий.

Ранее появилась фотография загородного дома, предназначенного для проживания Ларисы Долиной. После выселения из квартиры в Хамовниках певица обосновалась в большом особняке площадью 350 квадратных метров. Дом находится в элитном поселке Славино в 45 километрах от МКАД.