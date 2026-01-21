Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 03:01

В России призвали разработать единый стандарт студенческих общежитий

Слуцкий: в России нужно законодательно закрепить стандарт студенческих общежитий

Студенты в лекционной аудитории Студенты в лекционной аудитории Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В России нужно законодательно закрепить единый федеральный стандарт для студенческих общежитий, заявил в беседе с ТАСС председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Предложение включает регулирование плотности заселения, обеспечение санитарных норм, современное оборудование и обязательное наличие высокоскоростного интернета.

Инициатива подготовлена по итогам мониторинга условий проживания студентов, проведенного партией в 48 регионах. По словам депутата, проверка выявила системные проблемы: аварийное состояние зданий, нехватка мебели и техники, отсутствие инфраструктуры для учебы и отдыха, а также плохой интернет.

Предлагаем законодательно закрепить единый стандарт развития студенческих общежитий и условий проживания. Нужен набор понятных требований, которые можно проверить и за которые можно спросить. Начать следует с уменьшения плотности проживания и увеличения пространства для жизни, — указал Слуцкий.

Ключевыми пунктами предлагаемого стандарта станут строгое соблюдение норм СанПиН (не более трех человек в комнате), полноценная электрификация с безопасными розетками и гарантированный высокоскоростной интернет. Парламентарий отметил, что без качественного доступа к Сети невозможна современная учеба и научная работа.

Ранее в Госдуме во втором и третьем чтениях приняли поправки в закон «Об образовании в РФ», которые предполагают внедрение электронных студенческих билетов и зачетных книжек. По документу, опубликованному в думской базе, предполагается, что доступ к электронным копиям можно будет получить через ресурсы учебного заведения, портал «Госуслуги» и мессенджер MAX.

