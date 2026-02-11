Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 18:29

Дмитриев назвал самого неудачливого политика Европы

Дмитриев заявил, что Стармер потерпел неудачу во всем

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потерпел неудачу во всех направлениях политики, включая санкции, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X. Он также добавил, что британскому политику следовало бы поступать противоположно своим инстинктам.

Стармер потерпел неудачу во всем, включая санкции. <...> Он должен поступать противоположно тому, что говорят ему инстинкты, — написал Дмитриев.

Ранее Стармер, комментируя слухи о возможной отставке, заявил о намерении оставаться лидером правящей партии лейбористов до следующих выборов, которые должны состояться в 2029 году.

До этого член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Безпалько сообщил, что Стармера могут заставить покинуть свой пост из-за скандала вокруг опубликованных файлов из дела американского финансиста Джеффри Эпштейна. По его словам, для оппозиционных сил участие посла Великобритании в США Питера Мандельсона в громком скандале является удобным поводом для давления.

