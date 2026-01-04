Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 13:37

ВСУ пытались атаковать три российских региона с помощью 11 БПЛА

Минобороны: силы ПВО сбили за три часа 11 украинских БПЛА над регионами России

ВСУ ВСУ Фото: Социальные сети
Российские силы ПВО за три часа ликвидировали и перехватили 11 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. Атака велась с 10:00 до 13:00 по московскому времени. По данным ведомства, восемь БПЛА сбили над территорией Белгородской области, по два и одному — над Курской и Рязанской областями.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь с 3 по 4 января ликвидировали и перехватили 90 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 37 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Курской областей соответственно, по 11 — над Калужской областью и Московским регионом (в том числе три БПЛА, летевших на Москву).

Тем временем в Херсонской области следователи изъяли фрагменты нескольких БПЛА, найденных после атаки ВСУ на село Хорлы. Назначены более 26 судебных экспертиз, в том числе медицинские, генетические, взрывотехнические и пожаротехнические.

