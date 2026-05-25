25 мая 2026 в 13:14

Этот хлебный пудинг с курагой заставил жену поверить, что я умею колдовать

Я всегда думал, что хлебный пудинг — это скучная экономия. Пока не попробовал этот — влажный, пряный, с курагой и миндалем.

Ингредиенты

Сдобный хлеб — 500 г, молоко — 600 мл, сливочное масло — 80 г, сахар — 100 г, ванильный сахар — 10 г, яйца — 3 шт., курага — 150 г, изюм — 100 г, миндаль — 80 г, корица — 1 ч. л., цедра лимона — 1 шт., цедра апельсина — 1 шт., соль — щепотка. Для сливок: сливки 33% — 300 мл, сахар — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала курагу с изюмом замачиваю в теплой воде на 15 минут — так они станут сочными. Тем временем смешиваю в сотейнике молоко, масло и оба сахара, грею почти до кипения, но не даю закипеть. Снимаю, накрываю, даю 15 минут настояться.

С хлеба срезаю корки, режу мякоть кубиками, смешиваю с мукой, корицей, солью, нарезанной курагой, изюмом и миндалем. Вбиваю яйца, вливаю теплую молочную смесь, перемешиваю и оставляю на 10 минут, чтобы хлеб пропитался.

Выливаю массу в смазанную маслом форму, накрываю фольгой, ставлю на водяную баню и отправляю в духовку на 1,5 часа при 200°C. Готовый пудинг остужаю прямо в форме, а сливки взбиваю с сахаром и апельсиновой цедрой — подаю холодными с теплым пудингом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Результат превзошел ожидания: хлеб превратился в упругий сочный пудинг, который не разваливается, а режется кусочками. Курага не дала десерту стать приторным, а миндаль добавил хруста.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
