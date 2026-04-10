Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 16:04

В Германии засуетились после принятия Путиным закона об отрицании геноцида

JW: Путин послал ФРГ принятием закона о геноциде народа СССР

Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Подписание президентом России Владимиром Путиным закона о наказании за отрицание геноцида народа СССР стало явственным сигналом для Германии, пишет немецкая Junge Welt. По данным издания, этот документ может иметь последствия для многих иностранцев, отрицающих события тех лет.

Кроме того, закон будет применяться как в России, так и за рубежом. Следовательно, он может также повлиять на демонтаж кладбища советских военнопленных в Германии, констатировали журналисты.

Издание напомнило, что в последние годы на Украине, в странах Балтии и других государствах Восточной Европы снесено множество мемориалов.

Ранее стало известно, что президент России подписал закон о лишении свободы за отрицание геноцида советского народа, а также осквернение захоронений жертв геноцида. Согласно нему, максимальное наказание составляет пять лет колонии. Кроме того, за нарушение этой статьи предусмотрен штраф в размере от 2 до 5 млн рублей. Также предусмотрены принудительные работы.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявлял, что в новой версии законопроекта против навязчивого преследования четко определены составы преступлений. Инициатива существенно переработана.

Европа
Владимир Путин
ФРГ
СССР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин встретился со знакомыми на улице и убил одного из них
Защита Попова собирается обжаловать приговор
Москвича задержали за призывы к убийству президента России
«Чистая ложь»: экс-нардеп о намерении стран Ближнего Востока помогать Киеву
В Чехии оценили, может ли Венгрия отказаться от российских нефти и газа
После взрыва во Владикавказе завели дело об оказании небезопасных услуг
«Верните Столтенберга»: Рютте заподозрили в намерении «зализать» Трампа
Стармер обсудил с Трампом план коалиции по Ормузскому проливу
Герой России оценил риски провокаций ВСУ в пасхальное перемирие
Эксперт по труду рассказала о правах беременных и работающих матерей
В крупном ДТП погибли шесть человек, включая двоих детей
Крупнейшее мошенничество в истории? Что говорят о новых правилах WhatsApp
Всемирно известный теннисист может закончить карьеру на Олимпиаде‑2028
Слуцкий раскрыл, на что может пойти Киев во время пасхального перемирия
В российском регионе бушует мощный ураган
В Германии засуетились после принятия Путиным закона об отрицании геноцида
Американский самолет-заправщик подал сигнал бедствия над Критом
Полковник объяснил, почему Россия предложила Украине пасхальное перемирие
«Смертная казнь»: Останина рассказала, как относится к коррупционерам
Эксперт по этикету напомнила, как правильно уступать место в транспорте
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.