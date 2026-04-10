В Германии засуетились после принятия Путиным закона об отрицании геноцида

JW: Путин послал ФРГ принятием закона о геноциде народа СССР

Подписание президентом России Владимиром Путиным закона о наказании за отрицание геноцида народа СССР стало явственным сигналом для Германии, пишет немецкая Junge Welt. По данным издания, этот документ может иметь последствия для многих иностранцев, отрицающих события тех лет.

Кроме того, закон будет применяться как в России, так и за рубежом. Следовательно, он может также повлиять на демонтаж кладбища советских военнопленных в Германии, констатировали журналисты.

Издание напомнило, что в последние годы на Украине, в странах Балтии и других государствах Восточной Европы снесено множество мемориалов.

Ранее стало известно, что президент России подписал закон о лишении свободы за отрицание геноцида советского народа, а также осквернение захоронений жертв геноцида. Согласно нему, максимальное наказание составляет пять лет колонии. Кроме того, за нарушение этой статьи предусмотрен штраф в размере от 2 до 5 млн рублей. Также предусмотрены принудительные работы.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявлял, что в новой версии законопроекта против навязчивого преследования четко определены составы преступлений. Инициатива существенно переработана.