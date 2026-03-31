В Госдуме рассказали об изменениях в законопроекте против сталкеров

В новой версии законопроекта против навязчивого преследования, или так называемого сталкинга, четко определили преступные деяния, заявил в беседе с LIFE.ru депутат Госдумы и один из авторов документа Ярослав Нилов. Он отметил, что парламентарии серьезно доработали инициативу после предыдущего отказа.
Предыдущая версия нашего законопроекта по защите от сталкинга была отклонена из-за отсутствия «достаточно четкого разграничения деяний, закрепляемых в проектируемой норме». На этот раз постарались учесть все рекомендации и детально проработали инициативу, — подчеркнул Нилов.
По мнению парламентария, тема сталкинга остается крайне щепетильной. Этот вопрос требует дополнительных правовых механизмов защиты. Он добавил, что пока нет эффективных инструментов для противодействия сталкерам и борьбы с формальным подходом со стороны полиции к таким делам.
Ранее юрист Иван Курбаков заявил, что введение закона о сталкинге может стать инструментом давления при семейных конфликтах. По его словам, инициатива предлагает внедрить в российскую правовую систему чужеродные механизмы.