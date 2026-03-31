31 марта 2026 в 11:45

В Госдуме рассказали об изменениях в законопроекте против сталкеров

Депутат Нилов: в законопроекте о сталкерах четко определили преступные деяния

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В новой версии законопроекта против навязчивого преследования, или так называемого сталкинга, четко определили преступные деяния, заявил в беседе с LIFE.ru депутат Госдумы и один из авторов документа Ярослав Нилов. Он отметил, что парламентарии серьезно доработали инициативу после предыдущего отказа.

Предыдущая версия нашего законопроекта по защите от сталкинга была отклонена из-за отсутствия «достаточно четкого разграничения деяний, закрепляемых в проектируемой норме». На этот раз постарались учесть все рекомендации и детально проработали инициативу, — подчеркнул Нилов.

По мнению парламентария, тема сталкинга остается крайне щепетильной. Этот вопрос требует дополнительных правовых механизмов защиты. Он добавил, что пока нет эффективных инструментов для противодействия сталкерам и борьбы с формальным подходом со стороны полиции к таким делам.

Ранее юрист Иван Курбаков заявил, что введение закона о сталкинге может стать инструментом давления при семейных конфликтах. По его словам, инициатива предлагает внедрить в российскую правовую систему чужеродные механизмы.

сталкеры
законопроекты
общество
депутаты
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

