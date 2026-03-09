Зимняя Олимпиада — 2026
Переодетые диверсанты ВСУ сдали сами себя у Купянска из-за слабых нервов

«СВ»: разведчиков ВСУ уничтожили при попытке пробраться в Купянск

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Украинские диверсанты попытались скрытно проникнуть в Купянск, переодевшись в гражданскую одежду и спрятав оружие. Однако лазутчиков выдал собственный страх, пишет Telegram-канал «Северный ветер». Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

По данным источников, группа шла вдоль берега реки Оскол, прячась за деревьями. При виде российского разведывательного дрона один из военнослужащих не выдержал и открыл огонь. Как сообщается в публикации, у него сдали нервы — солдат принялся стрелять по беспилотнику. БПЛА удалось увернуться и вызвать подкрепление.

Вскоре над позициями диверсантов появился FPV-дрон на оптоволокне, неуязвимый для средств РЭБ. Украинцы попытались отстреливаться, затем бросились бежать, но были настигнуты и уничтожены.

Ранее начальник службы БПЛА 1441-го полка 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Иван Смирнов рассказал, как украинские диверсионные группы пытались пробраться в освобожденный Красноармейск. По его словам, все их попытки провалились. На данный момент каждый шаг Вооруженных сил Украины контролируют российские операторы дронов.

До этого опытный пилот-испытатель БПЛА с позывным Святой проинформировал, что главной целью иностранных диверсионных групп (ДРГ) на Украине является не просто штурм позиций, а тотальное нарушение инфраструктуры в тылу. По его словам, ДРГ нацелены на молниеносные рейды в закрытых пространствах, рассчитанные на небольшое количество исполнителей.

