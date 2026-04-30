В Мончегорске планируют продать два заброшенных здания за 15 млн рублей

В Мончегорске планируют продать два заброшенных здания за 15 млн рублей

В Мончегорске на торги выставили два заброшенных здания рядом с общежитием «Маяк», сообщает «МК в Мурманске». Стоимость оценили более чем в 15 млн рублей.

Сообщается, что объявление о двух пятиэтажных зданиях разместили представители городской администрации. Площадь первого — 3 938,7 квадратных метра, а второго — 3 720,3 квадратных метра. Находятся они по адресу: дом 1 на улице 10-й Гвардейской дивизии.

Решение о продаже заброшенных зданий приняли на Совете депутатов. Подписание соответствующего документа состоялось 23 апреля, заключительные торги запланированы на 4 июня.

Ранее заместитель генерального директора холдинга Екатерина Кривошеева заявила, что ОАО «Российские железные дороги» планирует продать Рижский вокзал на торгах в ближайшее время. Она отметила, что продажа вокзала и прилегающей территории позволит развивать городскую инфраструктуру.