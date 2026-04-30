В Госдуме объяснили слова Трампа о неких людях, мешающих миру на Украине Депутат Чепа: Трамп знает, что именно лидеры ЕС мешают заключить мир на Украине

Президент США Дональд Трамп знает, что именно лидеры стран Евросоюза препятствуют достижению мира на Украине, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он прокомментировал заявление американского лидера, что «глупые» люди мешают урегулированию украинского кризиса. По мнению депутата, глава Белого дома не собирается идти у них на поводу.

Показательно, что Трамп подтвердил готовность [Владимира] Путина к подписанию мирного договора, но некоторые люди усиленно мешают этому. Виновников он не назвал, но совершенно понятно, кого он имел в виду: это Запад, страны Европы, Британия и так далее. Тому подтверждение — недавний визит Карла III (король Великобритании. — NEWS.ru) в Вашингтон, где тот призвал, чтобы Соединенные Штаты предприняли все возможные усилия для поддержания Украины и ослабления России. Глава Белого дома это не принял, — высказался Чепа.

Ранее Трамп выразил удовлетворение по поводу телефонного разговора с Путиным, который состоялся в среду, 29 апреля. По словам президента США, Россия показывает готовность к поиску решений для урегулирования украинского конфликта.