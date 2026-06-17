В ОП призвали дать многодетным ипотеку под 0% ОП: в России нужно ввести ипотеку под 0% на вторичное жилье для многодетных

Для семей с пятью и более детьми нужно ввести семейную ипотеку под 0%, заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА Новости. Речь идет о приобретении четырех- и пятикомнатных апартаментов на вторичном рынке недвижимости без привязки к конкретным городам.

Предлагаю ипотеку под 0% на четырех- и пятикомнатные квартиры для семей, в которых воспитываются пять и более детей, включая весь вторичный рынок без ограничения по городам, — сказал Гриб.

Он также отметил, что цены на вторичное жилье обычно на 30–40% ниже, чем на новые квартиры. Это дает семьям возможность купить более просторные квартиры по привлекательным условиям. Кроме того, Гриб предложил распространить эту меру поддержки на покупку частных домов и кредиты на строительство объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Ранее депутат от ЛДПР Каплан Панеш предложил пересмотреть расчет прожиточного минимума для многодетных семей, учитывая реальные расходы на детей. Также он выступил за отмену оценки имущества при назначении пособия и предложил гибкую систему снижения размера пособия при превышении определенного уровня доходов.