Подросток признан виновным в подготовке к совершению теракта Подросток признан виновным в подготовке к совершению теракта под Воронежем

В Воронежской области 16-летнего жителя города Лиски признали виновным в приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, передает пресс-служба СК России. Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.

Следствием и судом установлено, что в мае 2025 года несовершеннолетний в ходе переписки в одном из мессенджеров с лицами из числа сотрудников спецслужб Украины вступил с ними в преступный сговор и согласился за денежное вознаграждение совершить террористический акт путем взрыва автомобиля военнослужащего, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ поймали пособников украинских спецслужб в Адыгее, Тюменской области и Краснодарском крае. Злоумышленники планировали теракты на транспорте и объектах ТЭК, а также против российских военных и волонтеров.

Таккже суд в Севастополе приговорил жителя Крыма к 17 годам колонии строгого режима за госизмену и незаконное хранение взрывчатки. Мужчина собирался перепрятать взрывное устройство по заданию украинского Главного управления разведки.