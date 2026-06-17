ФСБ показала кадры с задержанными в трех регионах России пособниками Киева

Опубликованы кадры с задержанными пособниками спецслужб Украины, которые готовили теракты в российских регионах. Правоохранители поймали злоумышленников в Адыгее, Тюменской области и Краснодарском крае, заявили в пресс-службе ЦОС ФСБ России.

[Они] планировали совершение диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ВС РФ, волонтерской организации, <...> объектов транспортной инфраструктуры и ТЭК на территории указанных регионов, — подчеркнули в ведомстве.

Один из задержанных признался, что в апреле 2022 года был завербован в Краматорске сотрудниками СБУ. В дальнейшем мужчина получил российское гражданство и переехал в Адыгею. Другой пособник Киева заявил, что вышел на контакт с украинской стороной в одном из мессенджеров.

Ранее один из пособников украинских спецслужб, задержанный в Краснодарском крае, признался, что должен был устроить подрыв российского военнослужащего. По словам злоумышленника, куратор приказал ему заложить взрывное устройство в машину жертвы.

До этого стало известно, что в Крыму возбудили уголовное дело в отношении восьми человек. Им вменяют незаконное использование сим-боксов для мошеннических кол-центров, функционирующих на территории Украины.