Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 08:37

ФСБ показала кадры с задержанными в трех регионах России пособниками Киева

Фото: ФСБ РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Опубликованы кадры с задержанными пособниками спецслужб Украины, которые готовили теракты в российских регионах. Правоохранители поймали злоумышленников в Адыгее, Тюменской области и Краснодарском крае, заявили в пресс-службе ЦОС ФСБ России.

[Они] планировали совершение диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ВС РФ, волонтерской организации, <...> объектов транспортной инфраструктуры и ТЭК на территории указанных регионов, — подчеркнули в ведомстве.

Один из задержанных признался, что в апреле 2022 года был завербован в Краматорске сотрудниками СБУ. В дальнейшем мужчина получил российское гражданство и переехал в Адыгею. Другой пособник Киева заявил, что вышел на контакт с украинской стороной в одном из мессенджеров.

Ранее один из пособников украинских спецслужб, задержанный в Краснодарском крае, признался, что должен был устроить подрыв российского военнослужащего. По словам злоумышленника, куратор приказал ему заложить взрывное устройство в машину жертвы.

До этого стало известно, что в Крыму возбудили уголовное дело в отношении восьми человек. Им вменяют незаконное использование сим-боксов для мошеннических кол-центров, функционирующих на территории Украины.

Общество
Адыгея
Краснодарский край
ФСБ
теракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эпштейн помог сыну миллиардера уйти от наказания за расправу над студенткой
Вулкан в Индонезии угрожает туристам и местным жителям
Мурачев: ВСУ переделывают школы в Запорожье под огневые позиции и склады
Ozon Забота и «Русь» подвели итоги работы «Гуманитарного резерва»
Почему спальня стала главным пространством дома
Внук Калашникова признался в убийстве
Мишустин раскрыл темпы роста товарооборота России и Узбекистана
Пенсионер зарубил топором своего спящего сына
ПВО России за два часа сбила 44 украинских БПЛА
Россияне ринулись покупать японские машины в 2026 году
В МИД РФ подвели итоги выдачи «ценностных» виз за 2025 год
Месси назвали безумцем после «выходки» на чемпионате мира
Автоинспекторы спасли женщину от нападения мужчины с ножом
Мишустин раскрыл объем российских инвестиций в экономику Узбекистана
Захарова связала удар по Лавре с некачественными ракетами Patriot
Фон дер Ляйен решила не выдвигаться на третий срок
«Не привлекая внимание санитаров»: Захарова высказалась о Зеленском на G7
Настоящую хозяйку роскошного «особняка Лободы» в Подмосковье нашли в ЕС
Звезда Top Gear признался в смертельном диагнозе
В России появилась первая в мире нейросеть для диагностики депрессии
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.