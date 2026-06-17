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17 июня 2026 в 07:59

Сотрудники ФСБ поймали диверсантов в трех регионах России

ФСБ поймала диверсантов в Адыгее, Тюменской области и Краснодарском крае

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сотрудники ФСБ поймали пособников украинских спецслужб в Адыгее, Тюменской области и Краснодарском крае. По информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, которые приводит РИА Новости, злоумышленники планировали теракты на транспорте и объектах ТЭК, а также против российских военных и волонтеров.

Установлено, что злоумышленники планировали совершение диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ВС РФ, волонтерской организации, оказывающей поддержку участникам специальной военной операции, объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории указанных регионов, — сказано в сообщении.

Также стало известно, что в Крыму возбуждено уголовное дело в отношении восьми человек, им вменяют незаконное использование сим-боксов для мошеннических кол-центров на территории Украины. По версии следствия, они действовали в период с 2024 по 2026 год.

Ранее пресс-служба УФСБ России по региону сообщила, что антитеррористическое подразделение «Горыныч» уничтожило четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке ДНР. По данным ведомства, также были выявлены и ликвидированы украинский пункт управления и ретранслятор БПЛА.

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