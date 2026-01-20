Врач раскрыла, во что водка необратимо превращает печень

Чрезмерное употребление водки наносит непоправимый вред печени, заявила NEWS.ru врач-психиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Елена Кунаковская. По ее словам, процесс разрушения органа начинается с жировой болезни, а заканчивается циррозом.

При употреблении более 60 г этанола в сутки, примерно 150 мл водки, у человека может развиться стеатоз — жировая болезнь печени. Это происходит из-за нарушения жирового обмена, когда клетки печени, гепатоциты, начинают запасать жир. Стеатоз развивается у 90% людей в такой ситуации и часто обратим при отказе от алкоголя, — предупредила Кунаковская.

Она указала, что дальнейшее употребление алкоголя может вызвать алкогольный гепатит — воспаление печени из-за токсичного действия ацетальдегида. По словам врача, в данном случае клетки органа гибнут, и их место занимает соединительная ткань. Специалист отметила, что симптомы алкогольного гепатита включают слабость, желтуху и боль в правом подреберье.

Наиболее опасная и необратимая стадия — цирроз. На этой стадии полезная ткань печени почти полностью замещается рубцами. Печень перестает выполнять свои многочисленные функции, такие как детоксикация, синтез белков, производство желчи и другие. Ацетальдегид вызывает окислительный стресс, повреждает мембраны гепатоцитов, стимулирует образование рубцовой ткани. Параллельно истощаются запасы антиоксидантов, — резюмировала Кунаковская.

