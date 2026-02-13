Доктор Мясников раскрыл причину пожизненного приема статинов

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире шоу «О самом главном» признался, что принимает статины пожизненно после рекомендации американского коллеги. Этот совет доктор получил свыше 20 лет назад, когда работал в США.

Я сделал себе анализ крови, и он лежал на столе. Там очень известный профессор, кардиолог, пробегал. Он посмотрел — а у меня там был 8,7 общий холестерин — и говорит: «Я бы на твоем месте пил бы статины пожизненно». Повернулся и убежал, — рассказал доктор.

