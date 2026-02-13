Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 15:41

Доктор Мясников раскрыл причину пожизненного приема статинов

Мясников заявил, что принимает статины после рекомендации кардиолога из США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире шоу «О самом главном» признался, что принимает статины пожизненно после рекомендации американского коллеги. Этот совет доктор получил свыше 20 лет назад, когда работал в США.

Я сделал себе анализ крови, и он лежал на столе. Там очень известный профессор, кардиолог, пробегал. Он посмотрел — а у меня там был 8,7 общий холестерин — и говорит: «Я бы на твоем месте пил бы статины пожизненно». Повернулся и убежал, — рассказал доктор.

Ранее врач-нарколог Руслан Исаев предупредил об опасности спиртосодержащих лекарств для определенных категорий пациентов. Он пояснил, что даже терапевтические дозы этанола могут спровоцировать срыв у людей с алкогольной зависимостью. В группу риска также попали больные с патологиями печени, дети, беременные и люди с эпилепсией.

До этого представитель Минздрава РФ Любовь Дроздова предостерегла россиян от поиска диагнозов и схем лечения в интернете. Она подчеркнула, что нейросети не видят полной клинической картины и могут дать уверенный, но ошибочный совет. Такая халатность может привести к поздним обращениям за помощью, обострению хронических болезней и тяжелым осложнениям у пациентов.

Александр Мясников
врачи
холестерин
лекарства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фигурантам дела о покушении на Алексеева предъявили обвинение в терроризме
СК раскрыл, зачем на самом деле хотели устранить замглавы ГРУ
Жгучий мороз до -20? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Локализация 2.0: как делают высокоточные детали по индивидуальным чертежам
Месть за Волгоград и реформа Сырского: новости СВО на вечер 13 февраля
Синоптик раскрыл, какой будет погода в Петербурге на следующей неделе
Подросток поджег заправку в российском городе под влиянием мошенников
«Не была гонка Савелия»: Губерниев подвел итоги олимпийской гонки лыжников
«Больше нет»: Мерц пожаловался на изменения в мире
Стало известно, какой сигнал Россия посылает Швейцарии и Евросоюзу
«Почта России» скорректирует тарифы на услуги в марте
«Результат наших усилий»: Литвинов оценил детскую смертность от рака в РФ
Набиуллина оценила влияние «эффекта Долиной» на рынок
Инвестконсультант объяснил, зачем России возобновлять расчеты в долларах
Жительница Нижнего Тагила рассказала о провокациях со стороны бывшего мужа
Депутат Дзюба захотел оставить Госдуму
Стало известно, кто не дает возобновить прокачку нефти по «Дружбе»
Главврач НМИЦ им. Рогачева рассказал, когда детей нужно проверять на рак
Врач объяснил, почему дети не получат вакцину от рака первыми
Экс-посол оценил вероятность покушения спецслужб Франции на лидера Нигера
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.