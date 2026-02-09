Зимняя Олимпиада — 2026
Доктор Мясников рассказал, от какого вопроса начал седеть

Доктор Мясников заявил, что вопрос о питьевом режиме вызывает у него седину

Александр Мясников Александр Мясников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Врач и телеведущий Александр Мясников пожаловался на то, поседел из-за ответов на вопросы о питьевом режиме, об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». По его словам, многие люди считают, что нужно выпивать два литра воды в день, когда здоровому человеку следует ориентироваться только на жажду.

Это без толку — именно на эти вопросы отвечать. Видишь седые волосы? Это я отвечал на это. Им вбили в голову: «Два литра воды, два литра воды». Они писаются и пьют, — прокомментировал Мясников.

Ранее врач развеял миф, сообщив, что потребление кофе не способствует возникновению аритмии. Ранее людям с этим заболеванием советовали исключить бодрящий напиток из рациона. Однако, по словам доктора, существует множество данных, которые не подтверждают эту точку зрения.

До этого Мясников предупредил россиян об опасности отказа от приема статинов — препаратов, снижающих уровень холестерина. По его словам, это может привести к тяжелым последствиям, включая риск паралича, ухудшение качества жизни и сокращения ее продолжительности.

