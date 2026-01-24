Врач назвал категории людей, которым опасны лекарства со спиртом

Лекарственные препараты, в которых содержится этиловый спирт, опасны для людей с алкогольной зависимостью и пациентов с болезнями печени, заявил врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев. По его словам, которые приводит RT, даже терапевтические дозы этанола могут выступать триггером срыва.

Для большинства взрослых людей при строгом соблюдении инструкции риск минимален. Количество этанола в разовой дозе обычно невелико и несопоставимо с дозами, содержащимися в алкогольных напитках. Но это все равно этанол, поэтому такие препараты требуют осторожности в применении, — объяснил Исаев.

К группе риска врач также отнес пациентов с гепатитом и циррозом, у которых нарушена переработка алкоголя. В списке также дети и подростки, беременные и кормящие женщины, люди с некоторыми психическими расстройствами и эпилепсией, а также те, кто принимает лекарства, несовместимые со спиртом.

Ранее нарколог Андрей Тюрин заявил, что запивать алкоголь сладкой газировкой или энергетиками смертельно опасно. Врач объяснил три ключевые угрозы такого сочетания — углекислый газ в желудке, выбросы инсулина и риск обезвоживания.