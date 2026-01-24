Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 13:08

Врач назвал категории людей, которым опасны лекарства со спиртом

Врач Исаев назвал опасные для зависимых людей лекарства, речь идет о спиртовых

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Лекарственные препараты, в которых содержится этиловый спирт, опасны для людей с алкогольной зависимостью и пациентов с болезнями печени, заявил врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев. По его словам, которые приводит RT, даже терапевтические дозы этанола могут выступать триггером срыва.

Для большинства взрослых людей при строгом соблюдении инструкции риск минимален. Количество этанола в разовой дозе обычно невелико и несопоставимо с дозами, содержащимися в алкогольных напитках. Но это все равно этанол, поэтому такие препараты требуют осторожности в применении, — объяснил Исаев.

К группе риска врач также отнес пациентов с гепатитом и циррозом, у которых нарушена переработка алкоголя. В списке также дети и подростки, беременные и кормящие женщины, люди с некоторыми психическими расстройствами и эпилепсией, а также те, кто принимает лекарства, несовместимые со спиртом.

Ранее нарколог Андрей Тюрин заявил, что запивать алкоголь сладкой газировкой или энергетиками смертельно опасно. Врач объяснил три ключевые угрозы такого сочетания — углекислый газ в желудке, выбросы инсулина и риск обезвоживания.

Россия
врачи
наркологи
советы
лекарства
спирт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Судоходные пути закрыты»: в Херсонской области восстановят порты
Россиянам будут больше платить за производственные травмы
Названы дата и место прощания с Олейниковым
Как выбрать новую кухню: от планировки до фурнитуры
«Украинцы перешли в наступление»: Орбан вновь сказал «нет» Киеву
На Западе указали на скрытое значение переговоров в Абу-Даби
«Может вырваться и другой»: Онищенко об угрозе новой пандемии в 2026 году
Москвичам сообщили о самой холодной ночи с начала зимы
На Западе привели доводы в пользу отказа от покупки Гренландии
Животные на службе: получают ли зарплату собаки и есть ли у них пенсия
Гастроэнтеролог назвал кофеманам максимальную дозу эспрессо
Эксперт предрекла массовое банкротство ресторанов в Киеве
Королевская семья Британии: новости, Кейт в бешенстве от слухов о разводе
Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Зеленский обратился к Трампу после удара ВС России по энергетике
Больше половины жителей Турции проголосовали за досрочные выборы
В США раскрыли, согласится ли Зеленский уступить территории
Российская лыжница вышла в четвертьфинал в спринте на Кубке мира
Погода в Москве в воскресенье, 25 января: ждать ли сильного ветра и морозов
Дания попросила НАТО обратить внимание на Арктику
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.