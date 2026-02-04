Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 10:39

Врач рассказала, как не допустить развития рака кишечника

Врач Сычугова: растительная пища поможет избежать рака кишечника

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Растительная пища поможет снизить риски развития рака кишечника, рассказала «ФедералПресс» врач-терапевт гастроэнтеролог Клара Сычугова. Она отметила, что в рацион нужно обязательно добавлять клетчатку.

В рацион стоит включать растительную пищу и цельнозерновые продукты. Большое количество исследований говорят о том, что если в вашем рационе будет много клетчатки (не менее 30 г), то риск развития колоректального рака снизится на 20–30%. Клетчатка содержится в овощах, фруктах, бобовых и цельных злаках, — рассказала Сычугова.

По словам врача, для профилактики онкозаболеваний необходимо снизить потребление красного мяса. Она также призвала уменьшить потребление сахара.

Ранее нутрициолог Елена Желянина рассказала, что употребление обработанного мяса, в том числе колбас, сосисок, ветчины и бекона, повышает риск развития рака толстой кишки и желудка. Дело в том, что такая продукция содержит нитриты, которые, попадая в организм, превращаются в канцерогены.

