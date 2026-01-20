Нутрициолог перечислила продукты, повышающие риск развития рака

Употребление обработанного мяса, в том числе колбас, сосисок, ветчины и бекона, повышает риск развития рака толстой кишки и желудка, заявила «ФедералПресс» нутрициолог Елена Желянина. Дело в том, что такая продукция содержит нитриты, которые, попадая в организм, превращаются в канцерогены.

Особую опасность представляют промышленные пирожные, вафли, печенье и другая сладкая выпечка, предупредила Желянина. Эти продукты повышают уровень инсулина, провоцируют воспаления и ускоряют деление клеток.

Специалист также предостерегла от употребления жареной пищи, в частности фастфуда. Ее регулярное употребление влияет на метаболизм и повышает риск развития рака кишечника и поджелудочной железы.

Ранее нутрициолог Екатерина Гузман заявила, что в продуктах с плесенью вырабатываются микотоксины — крайне опасные вещества. Они могут нарушить иммунную систему и вызвать симптомы пищевого отравления. Кроме того, микотоксины обладают канцерогенным действием.