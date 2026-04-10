10 апреля 2026 в 03:20

В Госдуме предложили революционную норму для кикшерингов

Депутат от КПРФ Прокофьев: кикшеринги должны отвечать за ДТП с самокатами

Кикшеринги должны отвечать за ДТП с самокатами, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от КПРФ Артем Прокофьев. По его словам, ежегодно люди гибнут из-за наездов, счет травмированных идет на тысячи, а самокатный сезон уже отмечен серьезными происшествиями.

Ежегодно люди гибнут из-за наездов самокатчиков на тротуарах, счет травмированных идет на тысячи. Самокатный сезон — 2026 только начался, и уже происходят серьезные происшествия. В Москве сбили дедушку, у него серьезные травмы. На тротуарах необходимо наводить порядок. Следует развивать инфраструктуру: создавать отдельные дорожки и разграничивать потоки. Считаю, что необходимо ввести норму, при которой кикшеринговые компании будут выступать соответчиками в случае ДТП с их самокатами на тротуарах и платить штраф за нарушения клиентов. В таких ситуациях ответственность должен нести и владелец техники, — высказался Прокофьев.

По его словам, самокаты брендированы и их легко идентифицировать. Депутат добавил, что если в результате ДТП есть пострадавшие, то компания должна компенсировать вред, в том числе оплачивать лечение, а затем уже в установленном законом порядке взыскивать средства с виновного пользователя.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как девушки на самокате сбили пенсионера в Москве. В СК уточнили, что мужчина попал в больницу.

